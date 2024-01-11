العاصمة الإدارية تستضيف بطولات الجمهورية للسباحة البارالمبية



يستضيف نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة سلسلة بطولات الجمهورية للسباحة البارالمبية «عمومي- المرحلة الثانية» في الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية أن هذه البطولة تعد المرحلة النهائية للتأهيل لدورة بارالمبياد باريس 2024 وبناءً عليها سيتحدد من هم اللاعبين المؤهلين، نظرًا لكونها معتمدة من لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية.

جدول المنافسات على النحو التالي:

اليوم الأول الخميس 25 يناير بداية من العاشرة صباحًا:

1- سباق 400 متر حرة فئة S6-S14

2- سباق 100 متر صدر فئة SB4-SB9 و SB11-SB14

3- سباق 150 متر متنوع فئة S1-S4

4- سباق 100 متر ظهر فئة S1-S4

5- سباق 4*50 متنوع مختلط فئة 34 نقطة

اليوم الثاني الجمعة 26 يناير بداية من التاسعة صباحًا:

1- سباق 100 متر حرة فئة S1-S14

2- سباق 100 متر فراشة فئة S6-S14

3- سباق 200 متر حرة فئة S1-S5

4- سباق 50 متر ظهر فئة S1-S5

5- سباق 50 متر صدر فئة SB1-SB3

6- سباق 4*50 متنوع مختلط فئة 34 نقطة

اليوم الثالث السبت 27 يناير، بداية من الساعة العاشرة صباحًا:

1- سباق 50 متر حرة فئة S1-S14

2- سباق 50 متر فراشة فئة S1-S5

3- سباق 200 متر متنوع فئة S5-S14

4- سباق 4*50 متر متنوع مختلط فئة 34 نقطة

5- سباق 4*50 متر حرة رجال فئة 34 نقطة

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.