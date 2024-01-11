العرض الأول لفيلم" أميرة" بسينما الهناجر

يقيم نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومى للسينما، العرض الأول لفيلم «اميرة » وذلك يوم السبت المقبل، الموافق ١٣ يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء



الفيلم يتناول مشاكل الفتيات فى الزواج والارتباط ويحكى عن " اميرة" وهى فتاة تخاف من الزواج والارتباط نتيجة لتجربة فاشلة تعرضت لها فى الماضى وعندما تعلم أن هناك شخص تقدم لخطبتها تحاول ان تتخيلة بصور مختلفة نتيجة لخوفها ولما تسمعه من اصدقائها ومعارفها ولكن تحدث مفاجأة فى نهاية الفيلم وهى أن الشخص المتقدم لخطبتها هذه المرة هو استاذ نبيل مديرها فى الشركة التى كانت تعمل بها سابقا وهى تحترمه وتقدره كثيرا، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.



الفيلم بطولة دميانة عادل،كيرلس امير،ابراهيم يوسف،نيفين ريمون،رفقة عياد،تونى انسى،ماريو ماجد،مارينا رفعت،وتصوير فادى سمير كامل وتألف وإخراج مارينا ابراهيم





يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي تحت ادارة الناقد السينمائي أحمد عسر فنياّ.

IMG-20240111-WA0016

IMG-20240111-WA0018

IMG-20240111-WA0020

IMG-20240111-WA0015

IMG-20240111-WA0014

IMG-20240111-WA0021

IMG-20240111-WA0017