أمم أفريقيا 2023| استعدادات ملعب افتتاح البطولة على قدم وساق.. صور

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بقوة، لحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويسير العمل بملعب افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2023 على قدم وساق، قبل أقل من 48 ساعة على ضربة بداية العرس الأفريقي.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويحتضن ملعب الحسن واتارا، حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية، التي تقام يوم السبت الموافق 13 يناير بين منتخب كوت ديفوار (منتخب البلد المستضيف) أمام غينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام المواجهة الثانية بالمجموعة الأولى بين نيجيريا وغينيا الإستوائية يوم الأحد.

ويعد ملعب الحسن واتارا، أحد الملاعب الستة التي تستضيف النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يقع في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ويحتضن المباراة الافتتاحية والنهائي.

افتتح ملعب الحسن واتارا في عام 2020، ويتسع لـ60 ألف متفرج، والتقطت عدسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أعمال التجهيزات التي تجرى على الملعب وسط حضور قوي من اللجنة المنظمة برئاسة أميشيا فرانسوا ألبير ومسئولي الاتحاد الأفريقي.

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