"حق الريفيات في التعليم" ضمن مناقشات قصور الثقافة بالفيوم |صور

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، المنفذة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم برعاية وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدثت فيها الرائدة الريفية كوكب علي عبد الوهاب، عن حق المرأة في التعليم، وما تقابله الفتيات خاصة في الريف من عقبات لاستكمال تعليمهن.

سردت المحاضرة أسبابا كثيرة للصعوبات التي تواجه الفتيات؛ موضحة أن منها العادات والتقاليد داخل المجتمع الريفي، وغياب الوعي، مع انتشار الزواج المبكر للفتيات، وأكدت أهمية دور الأسرة في في تعليم الفتيات.

كما أشارت في حديثها إلى مدارس الفصل الواحد، والتي تتيح الفرصة للفتيات المتسربات من التعليم لمواصلة تعليمهن، وتعمل على تشجيع الفتيات على القراءة والكتابة، واكتساب المعارف والمهارات الحياتية، لما للمرأة من دور كبير في رعاية أسرتها وأبنائها وتنشئة جيل متعلم واع قادر على خدمة مجتمعه.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة دعم وتمكين الموهوبين المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نفذت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم على الاستكات الخشبية بالألوان الإكريليك لعمل منظر طبيعي، بجانب ورشة لإعادة التدوير، ببيت ثقافة أبشواي، باستخدام الكرتون والفوم، وورشة بمكتبة الكعابي لعمل أشكال من الورق، وأخرى لعمل معلقة ديكور من خيط الشنط بمكتبة مطرطارس.

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