كيف ترافعت جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

في مرافعة تاريخية لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية اتهمت إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ودعت إلى وقف فوري لعملياتها العسكرية في غزة في شكوى قدمتها إلى محكمة العدل الدولية.

قدم الفريق القانوني من جنوب أفريقيا أدلة على أنماط سلوك منظمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بما في ذلك قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، وفرض ظروف تهدد حياتهم، ومهاجمة نظام الرعاية الصحية في غزة.

ومن المقرر أن يمثل إسرائيل، الذي نفت هذه الاتهامات، أمام المحكمة غدا الجمعة، وأكد ممثل جنوب أفريقيا على الوضع المزري في غزة، بما في ذلك التهديد المباشر بالقتل من الأسلحة الإسرائيلية، وتدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية وصول المساعدات، واستحالة توزيع المساعدات بسبب القصف.

وأدرج الممثل لقطات فيديو تظهر الظروف الصعبة على الأرض، بما في ذلك شاحنة مساعدات مكتظة مليئة بالمدنيين اليائسين، وطالبت جنوب أفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بالتدخل ووضع حد للمعاناة في غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى نتيجة نهائية بشأن ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان يمكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية.

وتابع: من الواضح أن بعض هذه الإجراءات على الأقل، إن لم يكن كلها، تدخل ضمن أحكام الاتفاقية. لكن لقد فرضت إسرائيل عمدًا على غزة اعتبارات تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب.

واستشهد وفد جنوب أفريقيا بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ جونيور في دفاعهما عن الفلسطينيين. وقال فوسي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك التمييز المؤسسي والإفلات من العقاب، دفعت رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا وعضو آخر في الوفد، إلى اقتباس أقوال نيلسون مانديلا، الرئيس السابق للأمم المتحدة. البلاد قائلا: "نحن جزء من إنسانية واحدة".

العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ في 7 أكتوبر

وأضاف أن العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى اليوم الذي هاجم فيه مسلحو حماس إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، لقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف المنهجي على مدى السنوات الـ 76 الماضية.

واتهم المحامي تيمبيكا نجكوكايتوبي، الذي يمثل جنوب أفريقيا، المسؤولين الإسرائيليين باستخدام لغة تجردهم من الإنسانية بشكل متعمد ومنهجي لتطبيع خطاب الإبادة الجماعية وإرسال رسالة إلى الجنود الإسرائيليين على الأرض.

واستشهد “نجكوكايتوبي” بإشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مقاطع من الكتاب المقدس، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، كما سلط الضوء على مقطع فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين يستخدمون لغتهم ويحتفلون بالهجمات.

وحث محامون من جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية يوم الخميس على إصدار أمر لإسرائيل بوقف العنف في غزة، إيذانا باختتام أول جلسة استماع في قضية تاريخية يمكن أن تحدد مسار الصراع.

ونفت إسرائيل والولايات المتحدة بشدة هذه الاتهامات، ومن المقرر أن يقدم المحامون الإسرائيليون ردا مدته ثلاث ساعات يوم الجمعة، وكان جوهر اقتراح جنوب أفريقيا يتمثل في اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف أثناء الإجراءات.

وسلط ممثلوهم الضوء على عدد الضحايا المدنيين والتهديدات المستمرة للحياة في غزة، واصفين ذلك بأنه نمط من "لغة الإبادة الجماعية" من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وأدان فوجان لوي، المحامي البريطاني الذي يمثل جنوب أفريقيا، نية تدمير شعب، حيث قال: "إذا تم تنفيذ أي عملية عسكرية بغض النظر عن دقتها بهدف تدمير شعب كليًا أو جزئيًا، فإنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة اتفاقية بالإبادة الجماعية. يجب أن تتوقف."

ومن المتوقع أن تبدأ محكمة العدل الدولية حكمها في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن المحكمة لن تفرض حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت الراهن، حيث قد تستغرق هذه التدابير سنوات وقرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف ولكن ليس وفقًا للحكم التقليدي لها، ومع جذب هذه الحالة المشحونة اهتماما سياسيا عالميا، فقد نجحوا جميعا في الحال في مسيرات وتجمعات في لاهاي.