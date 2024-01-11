مصرع ربة منزل دهسها قطار فى الدقهلية

دهس قطار ربة منزل وذلك بعدما انزلقت قدماها أسفل عجلات القطار خلال محاولة صعودها اليه على رصيف محطة قطارات ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها الى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النقل والمواصلات مصرع سيدة أسفل عجلات قطار داخل محطة قطارات ميت غمر.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان "هدية عبدالله سيد"،35 عاما، ربة منزل، ودهسها القطار بعد انزلاق قدميها.

تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.