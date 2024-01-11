تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسؤولى الإدرات التعليمية للتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة

عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا بمدير إدارة للأمن بالمديرية ومسئولي أمن المديرية والإدارات التعليمية، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض شعبان دور إدارة الأمن في المديرية والإدارات التعليمية، ودورهم المتميز في تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، في المتابعات المستمرة التي تتم بالمدارس للتأكد من توافر وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والمتابعات التي تتم ليلًا للتأكد من وجود النوباتجية الليلية.

كما تناول الاجتماع أهمية دور الأمن والسلامة، والالتزام بالقرارات الوزارية والمنشورات الأمنية الواردة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، وكذلك متابعة خطط الامتحانات التي تتم على مستوى المحافظة.

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