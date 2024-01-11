بمناسبة مرور 100 يوم.. الصحفيين تنظم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة الصحفيين منذ الأيام الأولى للاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد من الوقفات التضامنية والمؤتمرات الصحفية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين والسفير الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب.

دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى يوم تضامني جديد مع الشعب الفلسطيني، يوم الأثنين المقبل تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية، التى يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى الشقيق.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس، أن اليوم سيشهد وقفة احتجاجية بصور الشهداء، والأكفان، والمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني.

كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطينى، على أن يختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطينى.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الشهداء الفلسطينين إلى أكثر من 23 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، وأكثر من 110 زملاء صحفيين.



