"أبو الأبطال".. معلومات عن الفنان السيد بدير في ذكرى ميلاده

في مثل هذا اليوم 11 يناير سنة 1915، ولد الفنان الشهير السيد بدير الملقب بـ "أبو الأبطال"، وهو شيخ قبيلة الرحيمية البارزين، وزوج المطربة الشهيرة شريفة فاضل، ووالد "السيد" أحد شهداء حرب أكتوبر، المعروف بأغنية "أم البطل".

كان السيد بدير كاتبًا ومخرجًا وكاتبًا مسرحيًا مصريًا، ولد في 11 يناير 1915 في أبو شقون، الشرقية، بدأت شهرته الحقيقية عندما لعب دور عبد الموجود، ابن عبد الرحيم، شيخ قبيلة الرحيمية.

كانت بدايته السينمائية في فيلم "واحدة" عام 1944م، ثم انتقل للعمل في أفلام مثل "السوق السوداء"، و"الماضي المجهول"، و"المدعي العام"، ومن أشهر مؤلفاته "قاعدة القوة"، و"حميدو"، و"بائع الخبز"، و"جعلوني مجرما"، و"فتاوى الحسينية"، و"شباب امرأة ورصيف نمرة 5".

وكان آخر أعماله الكتابية فيلم "السلخانة" عام 198، كما أخرج عددا من الأفلام الناجحة منها "المجد"، و"ليلة رهيبة"، و"عنبر"، و"الزوجة العذراء"، و"خطأ حبيبي"، و"خطأ حبيبي"، و"العنبر"، "أم رتيبة"، "حلمه يعيش"، "نصف عذراء وحب وخيانة".

آخر أفلامه كمخرج هو فيلم "الأرملة في ليلة زفافها" عام 1974، وبدأ مسيرته الفنية مترجماً وكاتباً للإذاعة والسينما والمسرح والتلفزيون، وكتب وأخرج نحو ثلاثة آلاف مسرحية ومسلسل للإذاعة، وكتب سيناريو وحوارات للعديد من الأفلام، وأنتج وأخرج نحو أربعمائة مسرحية بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية.

كان متزوجا من الفنانة شريفة فاضل رغم فارق السن بينهما، ودعمها في بداية مشوارها الفني حتى حققت الشهرة والنجاح، وفقد السيد بدير اثنين من أبنائه، الأول "سعيد السيد بدير" وكان عالم مصري متخصص في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي للأرض، وولد في روض الفرج بالقاهرة في 4 يناير 1949، وتوفى سيد بدير في 30 أغسطس 1986م بعد حياة حافلة بالعطاء والكفاح.