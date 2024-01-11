وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التي تأتي ختامًا لاحتفالات المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بتفقد وزيرة الثقافة، معرِضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن مجموعة من المجسمات واللوحات الإبداعية، والأعمال والمشغولات اليدوية والتراثية، وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى المتميز لأعمال المعرض .

كما شاركت الكيلاني، في "نموذج المحاكاة"، الذي عُقد ضمن برنامج الاحتفالية، والذي تضمن مجموعة من النقاشات والتساؤلات المرتبطة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بالمجالات المتعددة، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.

ثمنت الكيلاني، جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيًا، مؤكدة أن حرص الوزارة على تمكين ودمج ذوي الهمم ثقافيًا وفنيًا، يُمثل واجبًا وطنيًا تسعى لتحقيقه على الوجه الأمثل.

كما استعرضت وزيرة الثقافة، عددًا من الجهود التي تقدمها الوزارة، من خلال قطاعاتها المتعددة، للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتمثل أهمها في مراعاة تطبيق شروط إتاحة الخدمة الثقافية لذوي الهمم، بكافة مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت وقصور الثقافة التي يجري العمل بها بالوزارة، إلى جانب فتح الباب أمامهم للمشاركة في عدد من الفرق والمبادرات والمسابقات ومنها جائزة الدولة للمبدع الصغير -والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، ومبادرة "أنت مش لوحدك "، وانطلاق فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم للفنون الاستعراضية، وفرقة عرائس الماريونت من ذوي الهمم، وعمل برنامج متخصص لتقديم أنشطة تعديل السلوك، والأنشطة الفنية لتنمية المهارات، وإقامة ورش تدريبية للحرف التقليدية والتراثية، إلى جانب تخريج دفعات متعددة من فصول ذوي الهمم بأكاديمية الفنون، ومركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ومسابقة "الصوت الذهبي"، ومسابقة "الإبداع والابتكار للأطفال ذوي الإعاقة"، ومسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"، كما تم تخصيص ٢٠ % من منح التفرغ لذوي الهمم، بالإضافة إلى مشروع "الكتاب المسموع" بالتعاون بين هيئة الكتاب والمركز القومي للترجمة.

وحرصت وزيرة الثقافة، على تكريم عدد من المواهب الفنية في المجالات الثقافية والإبداعية المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة، وحرصها على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى تأثيرها الإيجابي في تحقيق مستهدفات الدولة بإدماج هؤلاء الأشخاص مجتمعيًا من خلال الفنون والآداب، واكتشاف الموهوبين والنابغين منهم، وصقل قدراتهم المتعددة.

كما حرصت كريم، على تكريم وزيرة الثقافة، والمشاركين في نموذج المحاكاةّ، بإهدائهم الدرع التذكاري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لجهودهم في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم بالمجالات المتعددة.



تضمنت الاحتفالية، تكريم عدد من المتميزين من الأشخاص ذوى الإعاقة رياضيًا، وعدد من المتفوقين علميًا، وعدد من القضاة الذين قاموا بتسهيل العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المؤثرين في حياة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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