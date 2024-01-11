محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات رصف ورفع كفاءة ميدان الـ 47

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه، عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال مراجعة المرافق وصيانة شبكة الصرف الصحى بشارع هيئة قضايا الدولة المتفرع من ميدان الـ 47 بشرق مدينة كفرالشيخ، قبيل بدء أعمال الرصف، وذلك لتجنب أعمال الحفر أو التكسير بالشوارع بعد الإنتهاء من خطة الرصف، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023-2024م، مشدداً على التنسيق الكامل بين أجهزة المرافق من " كهرباء- غاز - مياه شرب وصرف صحى- وشبكات الإتصالات " لحماية المال العام.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد أماكن لإنتظار السيارات للحد من ظاهر الإنتظار الخاطئ فى حرم الشوارع ولتجنب الزحام وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

أمر محافظ كفرالشيخ بإزالة التند والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع ضرورة عمل تندات متحركة للمحال بدلاً من الثابتة للحفاظ على المظهر العام، وإزالة الإشغالات والأرصفة المخالفة، مع ضرورة توحيد الأرصفة والتند طبقاً للإشتراطات والتنسيق الحضارى لعاصمة المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وإزالة التعديات، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعدى على حرم الشارع العام وحق المارة من المواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار المرور الميدانى والمتابعة لمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل الجهود لتطوير الخدمات بكافة قرى ومدن المحافظة.

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