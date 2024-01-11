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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ رئيس اتحاد الجودو لاختياره عضوًا في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الكابتن مرزوق علي رئيس الإتحاد المصري للجودو والسومو؛ لاختياره عضوًا في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.

وأشار الوزير إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو، بالشكر والتقدير والامتنان إلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الدعم الكبير والمستمر لجميع المصريين في تقلد المناصب الدولية.

 

وزير الرياضة لجنة التطوير بالإتحاد الدولي رئيس اتحاد الجودو اشرف صبحي