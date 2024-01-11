رقم قياسي لنادي دجلة في الإسكواش.. أبطال يحققون مراكز متقدمة ببطولة بريطانيا

حقق 10 أبطال من أندية وادي دجلة مراكز متقدمة في بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات، والتي أقيمت في مدينة برمنجهام مؤخرا وذلك استكمالًا لمسيرة نجاح لاعبو إسكواش بأندية وادي دجلة في التتويج بكبرى المنافسات الدولية، وصدارة التصنيف العالمي للإسكواش، للحفاظ على ريادة مصر للعبة، وتتويجًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في المساهمة في تطوير الرياضة المصرية، وتحقيق شعار النادي "مجتمع الأبطال".

وشهدت منافسات بطولة بريطانيا للإسكواش تحت 11 سنة، تحقيق لاعبو وادي دجلة يحيي وليد، وتميم مصطفى، وعلي المعتصم، المراكز الثاني والثالث والرابع، على الترتيب، وتوجت الدجلاوية سيرين محمد خميس بالمركز الأول بنفس الفئة للفتيات، وفي منافسات تحت 13 سنة حقق اللاعبان عمر محمد خميس، وبراء عبد الكريم المركزين الثاني والرابع، على الترتيب، وفازت جودي يوسري بالمركز الرابع.

وفي منافسات ذات البطولة تحت 15 سنة، فاز الدجلاوي فليوباتير إيهاب بالمركز الأول بالبطولة، وفازت زميلته راما النجار بالمركز الثاني، أما في فئة تحت 17 سنة توجت الدجلاوية بارب سامح بالمركز الرابع في البطولة.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.