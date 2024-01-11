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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: 10 مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة راح ضحيتها 112 شهيداً

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 112 شهيدا و194 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي، أن الرعاية الأولية سجلت أكثر من نص مليون إصابة بالأمراض المعدية وتزداد الكارثة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، أقسام الحضانة في المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في المضادات الحيوية ومواد للأطفال الخدج.

وأوضحت بأن هناك تكدس للنازحين في مراكز الإيواء زاد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويشكل خطراً مميتاً على أكثر من مليون و900 ألف نازح في مراكز الإيواء المختلفة.


وطالبت صحة غزة، الجهات الدولية بتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية لمستشفيات غزة بشكل عاجل، والعمل على إحداث تغيير جذري في عملية إخراج الجرحى للعلاج في الخارج.

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