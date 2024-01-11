ليلة من الطرب الأصيل بقصر ثقافة بورسعيد احتفالا بالعام الجديد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلا فنيا مميزا، أحيته فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، ضمن فعاليات البرنامج الفني للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة العام الميلادي الجديد برعاية وزارة الثقافة.

تضمن الجزء الأول من الحفل باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية قدمتها الفرقة في أداء جماعي منها "ابن البلد"، "يا مسهرني"، وموشح بعنوان "حرام عليك" وذلك بقيادة المايسترو رجب الشاذلي.

وفي الجزء الثاني من الحفل أطربت الفرقة الحضور بمجموعة من الصولوهات منها "كل ما أقول التوبة"، "سحب رمشه"، "خايف أقول اللى في قلبي"، "بحلم بيك"، "سواح"، "بتسأل ليه عليا"، "قلبي دليلي"، أعقبها "مغرم صبابة"، و"أوعدك"، و"زي الهوا".

واختتمت فعالياته بتقديم مجموعة من الأغاني تضامنا مع القضية الفلسطينية منها "أنا دمي فلسطيني، زهرة المدائن وعربية يا أرض فلسطين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، نظم نادي أدب بيت ثقافة النصر برئاسة الشاعر أسامة كمال، لقاء بعنوان "قراءة في مسرح محمود سلام نصا وإخراجا".

استهل خلاله الأديب عبد الفتاح البيه، حديثه بتقديم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للشاعر والكاتب المسرحي محمود سلام، وأهم أعماله منها كتاب "مسرحيات ملهاش لازمة"، مشيرا إلى أن هذا العمل يقترب كثيرا من مسرحيات الأدب العالمي، كما في كتابات ألبير كامو وبريخت وغيرهم من كتاب المسرح العالمي.

من ناحيته قال المخرج طارق حسن من يقرأ كتابات "سلام" يجدها قصيرة تتميز بالغرائبية، تستوعب أفكاره الديناميكية من خلال الاعتماد على حوار ذكي وإيقاع سريع، كما أن الأسماء المختارة في نصوصه تتماشى مع عالمه الساخر.

واختتم حديثه قائلا أتنبا بكاتب جديد، علينا أن ننتظر منه الكثير، خاصة أن كتاباته تتعدى حدود الكتابة الكلاسيكية.

جاء اللقاء بحضور كوكبة من شعراء المدينة الباسلة من أبرزهم السيد السمري، محمد حافظ، محمد فاروق، أحمد مجدي، والأديب محمد خلف.

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