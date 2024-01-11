القبض على عامل أنهى حياة مديره داخل قاعة أفراح بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في إلقاء القبض على عامل بإحدى قاعات المناسبات لقيامه بالتعدي على آخر محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها مسئول عن قاعة للمناسبات كائنة بدائرة القسم مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر باليد وجروح متفرقة بالجسم.

بسؤال الـمُصاب اتهم عامل بذات القاعة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته الـمُشار إليها لخلافات العمل بينهما، وعقب سؤال المُصاب توفى بالمستشفى مُتأثرًا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.