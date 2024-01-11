وزير العدل الجنوب أفريقي: 6 مستشارين ينضموا إلينا لتوضيح تفاصيل جرائم إسرائيل في غزة

ندد وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، أمام محكمة العدل الدولية باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الجنوب أفريقي أمام محكمة العدل الدولية، أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.

وأوضح أن فريق من 6 مستشارين سينضم إلينا لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

وقال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وأضاف أن إسرائيل عرضت الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث علي مدار 96 يوماً.

وأكد ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة غير ممكنة.

وأشار إلى أن إسرائيل فرضت حصاراً على قطاع غزة وصف بأنه قاتل صامت، مضيفاً أن النظام الإسرائيلي يتبع سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين في غزة وينتهك حقوق الإنسان.

وانطلقت منذ قليل أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.