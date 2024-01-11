إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. ماذا يحوي ملف جنوب أفريقيا ضد الاحتلال؟

تشهد مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، حدثا فريدا من نوعه حيث تنظر محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ويستمع 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية، للفريق القانوني لجنوب أفريقيا على مدى ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، وتستأنف المحاكمة غدا حيث يستمع القضاة لرد إسرائيل على جنوب أفريقيا لمدة ساعتين أيضا ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

ملف جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ويحوي ملف جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، على دلائل تكشف انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد طلبت جنوب إفريقيا "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".

يذكر أن دعوى حنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قدمت في 29 ديسمبر الماضي، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويتعرض سكان غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب قطع الاحتلال لإمدادات المياه والكهرباء والوقود، ولازالت المساعدات التي تدخل من مصر عبر معبر رفح غير كافية لسد حاجات القطاع الذي يقطنه ما يقرب من 2 مليون و300 ألف إنسان.