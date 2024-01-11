آلاف الدبابات.. الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر فادحة للقوات الروسية

كشف الجيش الأوكراني، اليوم الخميس عن خسائر فادحة تكبدها الجيش الروسي خلال المواجهات التي جرت أمس على طول خط المواجهة حيث أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تدمير 6050 دبابة روسية خلال 24 ساعة.

وأكد الجيش الأوكراني، ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 367620 جنديا منذ بداية الحرب في فبراير 2022 وحتى أمس 10 يناير 2024.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن قتلى الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية وصلت إلى 830 جنديا، إلى جانب تسجيل 73 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الجيش دمر 6050 دبابة روسية (+12 في الـ 24 ساعة الماضية) 11238 (+22) مركبة قتال مدرعة، 8699 (+15) نظام مدفعية، 957 (+1) نظام MLR، 641 (+2) نظام دفاع جوي 329 طائرة حربية، 324 طائرة هليكوبتر، 6834 طائرة بدون طيار، 1806 (+1) صواريخ كروز، 23 سفينة حربية/قاطعات، غواصة، 11596 (+21) شاحنة عسكرية وناقلة وقود، و1337 (+1) وحدة من المعدات المتخصصة.