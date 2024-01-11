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الخميس 11 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم.. بدء جلسات "العدل الدولية" لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية بغزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر في طلب جنوب إفريقيا بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في الحرب على قطاع غزة، في ظل تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويترقب الاحتلال الإسرائيل بدء جلسات محاكمته من قبل محكمة العدل الدولية، بعد أن أعلنت المحكمة في وقت سابق، انطلاق أولى جلساتها في القضية بداية من اليوم الخميس، عقب أن تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة لمقضاة الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الدولية.

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