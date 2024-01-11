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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين جنوب نابلس وتقتحم مدينة جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة اقتحامات، واعتقلت مواطنين جنوب نابلس، فاعتقلت الاحتلال مواطنين فلسطينيين بعد اقتحام قرية قريوت وبلدة بيتا.

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال اقتحم في،الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مخيم ومدينة جنين، ونشر قواته في شوارع المدينة.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أسيرين فلسطينيين محررين بعد مداهمة منازلهم داخل البلدة.   

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ97 تتزايد معاناة الشعب الفلسطيني وترتفع أعداد الشهداء والجرحى فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع أكتوبر ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 23357 شهيدًا، بالإضافة إلى 59410 مصابًا.

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