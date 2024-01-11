 شريف عرفة ينفي وجود حسابات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نفى المخرج شريف عرفة وجود حسابات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو متداول عبر "الفيس بوك"، معلقًا: "أنا طالع أقول إني معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك حساب يحمل اسم هاني بن شريف عرفة، هذا الحساب يستخدم للنصب على الناس، من باب اكتشاف المواهب".

بجانبه، نشر الفنان حجاج عبدالعظيم في وقت سابق منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" محذرًا من حساب مزيف يحمل اسم المخرج شريف عرفة، قائلًا: "يا جماعة احذروا الأكونت ده.. نصب، وليس له علاقة بالأستاذ شريف عرفة".

وفي سياق آخر، يتعاون المخرج شريف عرفة مع الفنان محمد عادل إمام في طرح فيلم "اللعب مع العيال"، المقرر طرحه خلال هذا العام، ويضم العمل عدد كبير من النجوم مثل: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.