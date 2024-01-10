متأثرا بإصابته.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

ارتقى شاب فلسطيني شهيدًا، مساء اليوم الأربعاء، جراء جروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وكان الشاب قد أصيب بطلق ناري حي في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، وتم نقله إلى مجمع "فلسطين" الطبي حيث أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

الشهيد الخطيب كان متزوجًا ولديه طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين. يرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل في السابع من أكتوبر إلى 342 شهيدًا في الضفة الغربية، و23357 شهيدًا في قطاع غزة.