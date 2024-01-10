نشأت أبو الخير يكتب: معجزة الميلاد .. وميلاد المعجزة



ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح

*ان ملايين الاطفال يولدون كما انه فى كل ثانية يولد طفل او اكثر حول العالم ؛ ولكن رغم الكثرة العددية للاطفال منذ فجر التاريخ البشري لم نر طفلا عند ميلادة توقف التاريخ امامه سوى مولود بيت لحم فحين جاء ملء الزمان ووقف التاريخ عند مولود بيت لحم ومنذ ميلاد طفل المغارة بدأ التاريخ عهدا جديدا وميلادا جديدا وفكرا جديدا ليس فى الارض فقط بل وفى السماء ايضا

فبميلاد يسوع المسيح فى بيت لحم شطر التاريخ الى نصفين ماقبل الميلاد ومابعد الميلاد " لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفة ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام اشعياء 9 :6 " وعن بيت لحم بفلسطين والتى ولد فيها يسوع يقول الانجيل فى متى 2 :6 " لانه هكذا مكتوب بالنبي وانت يابيت لحم ارض يهوذا لست الصغري بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل "

انه الحدث الفريد الذى لم يحدث مثله من قبل ولن يأتى نظيرة فيما بعد انه الحدث الوحيد الذى به دون سواه يخلص الشعب فحين كان الرعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم واذ ملاك الرب وقف بهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لاتخافوا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السموى مسبحين الله قائلين " المجد لله فى الاعالى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة " انه الحدث الذى اذهل الملائكة وحير سكان الارض " من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب"

انه ميلاد النور ؛ كان النور فى العالم ولم يعرفه العالم والنور يضىء فى الظلمة ؛ لقد انار الحياة والخلود ؛ نور اشرق على الجالسين فى الظلمة وظلال الموت فميلاد السيد المسيح كان يوما مجيد فى حياة البشر ليس فقط لان الله تجسد من اجلنا " وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد تيموثاوس الاولى 3 :16 ولا لانة فدانا على عود الصليب ولا لانه قدس الانسان بعمل روحه القدوس ولكن فوق هذا كله صار الميلاد تمجيدا للانسان اذ بالتجسد والفداء والخلاص والتقديس صار مؤهلا للمجد فى صورة الكثيرة يقول الانجيل فى غلاطية 4 :4 " ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة ومولودا تحت الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى

فحين تأتى بشارة الملاك لعذراء لم تعرف رجلا بانها ستلد ابنا وتسأل مريم الملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله لوقا 1 : 26 انه معجزة الميلاد وميلاد المعجزة

*يسوع يا رئيس السلام يا ملك السلام احلل بسلامك هاهى الارض تحرق من جديد بسبب العداء والحروب والقتال والدمار فبيت لحم ياسيدى التى ولدت فيها وهى منبع السلام تحيط بها الحروب والقتال والدمار حولها من كل مكان احلل بسلامك فى الارض التى ولدت فيها وعشت فيها وعلمت فيها وصنعت المعجزات فيها وصلبت فيها مت وقمت منتصرا على الموت بقوة لاهوتك قائلا اين شوكتك ياموت اين غلبتك يا هاوية انعم علهم بالسلام وعلى منطقتنا بالسلام ولسود السلام العالم لكة يا ملك السلام

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