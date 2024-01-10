كأس السوبر الإسباني.. شوط أول مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو

شهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد، إثارة كبيرة في أحداثه، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في لقاء يقام بينهما على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويشارك الريال في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته وصيف الدوري الإسباني وحامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يخوض الأتلتي البطولة بعدما احتل المركز الثالث في الليجا الإسبانية.

افتتح التسجيل، ماريو هرموسو لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة من صناعة أنطوان جريزمان.

وأدرك المدافع الألماني أنطونيو روديجير، التعادل للملكي في الدقيقة 20 من صناعة لوكا مودريتش، ثم أضاف زميله فيرلاند ميندي الهدف الثاني في الدقيقة 29 بلمسة رائعة بعد تمريرة من الظهير داني كارفخال.

ورد جريزمان بهدف التعادل للأتلتي في الدقيقة 37، بعدما تلاعب بلاعبي ريال مدريد بمهارة رائعة من صناعة رودريجو دي باول.

وبدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي– ناتشو – أنطونيو رودريجير – داني كارفخال

خط الوسط: أوريلين تشواميني– لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

فيما دخل أتلتيكو مدريد، اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ستيفان سافيتش - خوسيه خيمينيز - ماريو هرموسو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - رودريجو دي باول - كوكي - ساؤول نيجيز - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.