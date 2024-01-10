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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. محمد المهدي: المدمن مريض يحتاج لعلاج وليس مجرما

الدكتور محمد المهدي،
الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن فلسفة التعامل مع المدمن تتوقف على امرين هل هو مجرم أم مريض، لافتا إلى أن البعض يتصور أنه قادر على التوقف ويتحول الاتجاه حوله إلى عقابى وهذا يجعل الإدمان يتفاقم. 

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "المدمن مريض ويحتاج الى علاج خاص وطرق خاصة وليس مجرم، ساعات بيكون المرض النفسى دافع للادمان".
وتابع: "ممكن يكون عنده قلق نفسى وخوف وقبضة فى الصدر، فيجى حد يعطيه حاجة تهديه، من هنا يبدا الادمان". 
 

الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف فلسفة التعامل مع المدمن الطب النفسي