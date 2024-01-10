مرضى الغسيل الكلوي بكفر الزيات يستغيثون بمحافظ الغربية

تسود حالة من الاستياء والغضب بين مرضي الغسيل الكلوي اللذين يقومون بعمل جلسات الغسيل داخل مركز شرف الدين ومركز قوزع “الخاصين” بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية وذلك بسبب عدم وجود مصدر بديل للكهرباء أثناء انقطاع التيار خلال عمليات الغسيل الكلوي.

واكد عدد من المرضى أن المركزين لا يوجد بهما ديزل أو مولد كهربائي لتشغيله تلقائياً فور انقطاع الكهرباء وذلك لعدم تعطل أجهزة الغسيل الكلوي اثناء جلسات الغسيل الأمر الذي يتسبب في زيادة المعاناة لدي المرضي وعدم اكتمال جلسات الغسيل وعددها 3 مرات خلال الأسبوع الواحد ولمدة 4 ساعات عن كل مرة.

وطالب المرضي بضرورة تدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإصدار تعليماته للمسؤولين لإنهاء معاناتهم وضرورة توفير مصدر بديل للكهرباء خلال عمليات جلسات الغسيل الكلوي وذلك حفاظاً علي حياة المرضي.