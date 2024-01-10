التحقيق في ضبط عامل قتل صديقه وأحرق جثته في السلام

فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة في ضبط عامل قتل صديقه الشاذ، وهشم رأسه، وأحرق جثته لعدم دفعه ثمن المخدرات بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الاهالى بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عاما، مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين، والجثة فى حالة تعفن تام.

وبإجراء التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق “توك توك”، وتم ضبطه.

وقال سائق التوك توك، إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك، وبالبحث عن الشخص تم ضبطه اثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف المتهم بسرقة 170 جنيها بجانب الهاتف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.