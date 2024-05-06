بالفيديو.. تفاصيل الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، إنه تم البدء في استراتيجية المشروع منذ عام 2014، وهي فترة استراتيجية ليست بالطويلة على مشروع قومي طول المشروع يقدر ب3 آلاف و500 كم ذهابا وإيابا، مشيرًا إلى أنه يعد محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة.

وأضاف "الجندي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مشروع مسار العائلة المقدسة من أطول مسارات الحج العالمي فى العالم فى داخل دولة واحدة، موضحًا أن الدول المستهدفة للمشروع هم دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وبعض الدول الإفريقية واليابان وكوريا والصين وإندونيسيا.

وتابع، أن الحدث فى بدايته كان مهم جدا لأن مصر كانت تزمع للإعداد لمثل هذا المشروع الإنساني، موضحًا: "دعونا أيضا بعض الخبراء الدوليين وأعطونا بعض النصائح، ولكن الميزة أننا مصرنا هذه الخبرة الدولية".