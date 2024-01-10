كأس السوبر الإسباني.. جريزمان وموراتا يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام الريال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات كأس السوبر الإسباني، وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد على ملعب الأول بارك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أنطوان جريزمان، هجوم الأتلتي أمام الريال رفقة ألفارو موراتا، ويجلس الأرجنتيني أنخيل كوريا على مقاعد البدلاء.

ويشارك أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، بينما يخوض ريال مدريد منافسات البطولة بصفته وصيف الليجا وحامل لقب كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ستيفان سافيتش - خوسيه خيمينيز - ماريو هرموسو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - رودريجو دي باول - كوكي - ساؤول نيجيز - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.