شاهد.. مصريون يمدون الفلسطينيين بالماء والغذاء عبر السياج الحدودي مع قطاع غزة

الأربعاء 10/يناير/2024 - 11:50 م

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو يرصد مواطنين مصريين يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والغذاء والكهرباء على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقد لاقى المقطع ردود فعل إيجابية واسعة من قبل رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بهذه الخطوة الإنسانية والتضامنية من المصريين تجاه إخوانهم الفلسطينيين.

ويعكس هذا المشهد بين المصريين والفلسطينيين روح التعاون والتضامن بين الشعوب في العالم العربي.

وتعتبر مصر من أهم الدول العربية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تستمر في استقبال شحنات المساعدات الإغاثية وتسعى لزيادة الضغط على المجتمع الدولي لمساعدة الفلسطينيين.

ومن خلال تحركاتها الدبلوماسية، تسعى مصر لضمان استمرارية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وتؤكد على أهمية عدم ربط هذه المساعدات بأي تفاوضات أو شروط سياسية.

وتؤكد مصر أيضاً على أن معبر رفح سيظل مفتوحاً بصفة دائمة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في القطاع.

ويعكس هذا الموقف التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

الفيديو

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