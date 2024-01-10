فرنسا تؤكد مجددا رفضها لادعاءات أذربيجان بشأن تبرير أعمالها العدائية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم /الأربعاء/ رفضها القاطع للإدعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير أعمالها العدائية تجاه فرنسا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان اليوم:"نجدد رفضنا بشكل قاطع للادعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير تصرفاتها العدائية تجاهنا".

وكانت الخارجية قد أكدت اعتقال مواطن فرنسي من قبل السلطات الأذربيجانية منذ بداية ديسمبر الماضي..وقالت "نؤكد اعتقال السلطات الأذربيجانية مواطننا منذ بداية ديسمبر الماضي"..مضيفة "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذرية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".

وقال لوموان: "إن الخارجية على اتصال وثيق بعائلة المواطن الفرنسي"..مضيفا: "تمكنت السفارة الفرنسية في باكو من زيارة مواطننا مرتين كإجراء في إطار الحماية القنصلية، وتعتزم مواصلة عمل ذلك وفقا للقانون الدولي".

يأتي ذلك بعد أن طلبت أذربيجان من باريس اليوم "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية بعد إعلان باكو توقيف مواطن فرنسي بشبهة التجسس في ظل توتر في العلاقات بين البلدين.

وأفادت سفيرة أذربيجان في باريس أمس /الثلاثاء/ عن توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان في الرابع من ديسمبر بشبهة التجسس..موضحة "أوقف مارتن ريان في الرابع من ديسمبر بشبهة القيام بأعمال تجسس".

وأضافت "في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه لفترة أربعة أشهر"..مشيرة إلى أنه "منذ توقيفه، أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية".

وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين باريس وباكو في نهاية ديسمبر مع طرد دبلوماسيين من البلدَين فيما تنتقد باكو باريس منذ عدة أشهر لدعمها أرمينيا.

وفي 27 ديسمبر، قررت فرنسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد يوم من إعلان باكو طرد دبلوماسيين فرنسيين.