ضبط‏ 55409 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 55409 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (547) مخالفة السير بدون تراخيص (58) دراجة نارية مخالفة (10790) مخالفة تجاوز السرعة المقررة (27) مخالفة موقف عشوائى (1304) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (9) مخالفات شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .