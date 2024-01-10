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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غياب نائب محافظ البحيرة يؤجل اجتماع «محلية النواب» للغد

محلية النواب
محلية النواب
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استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها منذ قليل، بعد تأجيله لمدة 90 دقيقة، وأعلنت إرجاء الاجتماع لغد الخميس، نظراً لعدم حضور الدكتورة نهال بلبلع - نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، وهو الاجتماع الذي كان من المقرر أن يناقش أكثر من 22 طلب إحاطة مقدمة من نواب المحافظة.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حددت موعد للاجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة طلبات إحاطة تخص محافظة البحيرة، ولكن نائب المحافظ لم تحضر لوجود ارتباط لديها، وتم التوافق على تأجيل الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمنحها وقت كاف للحضور ولكن لم تحضر، ونثبت في المضبطة تأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، لينعقد في الساعة 11 صباحا بحضور نائب المحافظ، وبحضور كافة الجهات المعنية".

وتابع وكيل اللجنة: "نحن في البرلمان، السلطة التشريعية، وهناك دستور، وتوجد لائحة داخلية للمجلس، نعمل وفقا أحكامها، ونحن كلجنة على الحياد دائماً ولا نجامل أحد، النواب جاءوا من المحافظة من أماكن بعيدة نشكرهم ونشكر التنفيذيين الذين حضروا اليوم ونعتذر لهم عن عدم انعقاد الاجتماع، كلجنة على الحياد ولا نجامل أحد، والاجتماع سينعقد غدا بحضور كل الجهات المعنية".
 

محلية النواب نائب محافظ البحيرة