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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف الشوارع بسيدي سالم

رصف شوارع سيدي سالم
رصف شوارع سيدي سالم كفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رصف شارع " أحمد شوقي" بمدينة سيدي سالم؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، والذى يعد من الشوارع الحيوية بمدينة سيدي سالم وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والجهاز المعاون له.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

 وأشار إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ مركز ومدينة سيدي سالم كفرالشيخ رفع كفاءة الشوارع مشروعات الخطة الاستثمارية