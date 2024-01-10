مشاجرة وفيديو استغاثة كلمة السر.. الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتيات في كفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بقيام طلاب إحدى المدارس بالتحرش بنجلتها وأخريات والتعدى عليهن بالضرب حال استقلالهن سيارة "أجرة" ومرورهن من أمام المدرسة المشار إليها.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 يناير الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من طالب (مقيم بدائرة القسم) بأنه حال خروجه من المدرسة وعبوره الطريق إصطدمت به سيارة "أجرة" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة #كفر_الشيخ) "يستقلها بصحبته 3 فتيات" وأسفر ذلك عن حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى عليه بالضرب محدثًا إصابته (دون أى تدخل من الفتيات مستقلى السيارة)، وبتاريخ 4 الجارى تبلغ من (طالبة "نجلة صاحبة الحساب" - مقيمة بدائرة القسم) بقيام الطالب سالف الذكر بمعاكستها والتعدى عليها بالسب والشتم هى وزملائها.

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال الطالب ونفى حدوث أى تعدى على الفتيات مستقلي السيارة صحبته وقت حدوث الواقعة.. وباستدعاء صاحبة الحساب سالفة الذكر ومواجهتها بالتحريات لم تعلل سبب قيامها بنشر الاستغاثة المشار إليها على صفحتها الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.