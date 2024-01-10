ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات المهندسين إلى 308 مرشحين

لليوم الثالث على التوالي، تواصل النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتباشر اللجنة العليا للانتخابات متابعة تلقي طلبات وأوراق المرشحين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع.

خلال نهاية اليوم الثاني، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية (308) مرشحين، إذ تقدم 124 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 184 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير القادم.