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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء اللبناني ووزيرة الخارجية الألمانية

ميقاتي
ميقاتي
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أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مباحثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

فيما أكد ميقاتي خلال اللقاء ضرورة دعم العلاقات مع ألمانيا.

وشدد على أن لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدء باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم جنوب لبنان.

وقال ميقاتي: "حان الوقت لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وبالتالي البدء بوقف اطلاق  النار وإطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين.

فيما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أهمية تطبيق القرار الدولي رقم 1701.

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