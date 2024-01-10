صحة المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بكفر الفرعونية بأشمون

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن تنظيم قافلة علاجية مجانية تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس 11يناير الجارى، بقرية كفر الفرعونية بمركز ومدينة أشمون ، وتخدم قرى (الفرعونية ، كفر الفرعونية ، ساقية أبو شعرة ، منيل دويب ، والعزب المجاورة ) مشيرة إلى أن القافلة تشمل كافة التخصصات الطبية (باطنة – جراحة – أطفال – جلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أسنان – أنف وأذن وحنجرة ) ، بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية ، وكذا يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى ، وذلك من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتى تستهدف في المقام الأول الإنسان المصرى بقرى الريف لتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة لهم ، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية والقوافل والمبادرات الطبية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.