بعد "يرضي مين" لفلسطين.. محمد حماد يستعد لطرح "روح باللي فيك"

يستعد الفنان محمد حماد، لطرح أغنية بعنوان "روح باللي فيك"، حيث انتهى من تسجيلها ويقف على اللمسات النهائية لها تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

أغنية "روح باللي فيك" كلمات أدهم معتز، الحان تيام علي، توزيع وتأليف فواصل موسيقية هشام محمد، ومن المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

"روح باللي فيك" تنتمي لنوعية الأغاني الدرامية وتولى المكس والماستر لها المهندس محمد جودة، جيتارات مصطفى أصلان، بيز جيتار أحمد رجب، تشيللو أحمد حسن فكري، والفيديو من إخراج أحمد جريزمان، تصوير بسام رمضان.

يذكر أن محمد حماد طرح مؤخرًا أغنية "يرضي مين" والتي تبرع بأرباحها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، وتخطت مشاهداتها الثلاثة ملايين عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع موسيقي ومكس وماستر محمود يحيى، إخراج الفيديو جريزمان، تسويق جو ديجيتال.

وقبلها طرح محمد حماد أغنية "وزعت فلوس" عبر موقع "اليوتيوب" من كلمات هاني صارو، ألحان عمرو الشاذلي ، توزيع ومكساج عمرو الخضري، تسجيل وماستر محمد جودة.