طائرات الاحتلال تقصف عربة يجرها حصان في غزة

في حادثة مروعة تعكس الواقع الصعب الذي يواجهه سكان قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة، اليوم الاربعاء، عربة يجرها حصان كان عليها رجل ونجله، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

وفقًا للشهود عيان، فإن الحادث وقع عندما كان الرجل ونجله يستعدان للعمل، وفجأة تعرّضا للهجوم من جانب الطائرات المسيّرة. ونتيجة للقصف، أُصيب الرجل ونجله بجروح خطيرة.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وقد أدانت العديد من المنظمات الإنسانية والدولية هذه الهجمات وطالبت بوقف العدوان وحماية المدنيين.

وتعكس هذه الحادثة مأساة الحياة في قطاع غزة، وتجسد الأضرار البشرية والمعاناة اليومية التي يتعرض لها السكان نتيجة للصراع المستمر. وتستمر الدعوات المتكررة إلى المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف العدوان ووقف الاعتداءات على المدنيين المسالمين في قطاع غزة.