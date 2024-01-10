تموين جنوب سيناء: السلع تكفي حتى 5 أشهر

قال اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن السلع التموينية متوفرة وأيضا الحرة والدقيق الخاص بالمخابز البلدية.

وأكد توافر السلع التموينيه بمدة تكفي ما بين 3 إلى 5 شهور وكذا توافر السلع الغذايية وغير الغذائية وسلع المبادرة بكافة 28 فرعا من فروع دلتا ماركت.

كما وجه المحافظ مديرين مديرية تموين جنوب سيناء بالعمل المستمر حتى في أيام العطلات الرسمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه تم صرف 72% من المقررات التموينية عن شهر يناير لحاملى البطاقات التموينية.

وتابع أن سلعة السكر متوفرة وكذا توافر سكر المبادرة على البطاقة التموينية سعر الكيلو ٢٧ جنيها، وتم ضخ كميات كبيرة من سكر المبادرة سعر الكيلو ٢٧ جنيها على البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه يتم صرف كيلو سكر على البطاقة من فرد إلى ٣ أفراد بجانب السكر التمويني سعر كيلو السكر التمويني ١٢.٦٠ جنيه والبطاقة من ٤ أفراد فأكثر ٢ كيلو سكر، لافتاً إلى أن سعر السكر في المبادرة ٢٧ جنيها، بجانب السكر الأساسي ٦ كيلو بحد أقصى على البطاقة التموينية سعر الكيلو ١٢،٦٠ جنيه وكذا ضخ كميات كبيرة من السكر الحر بفروع دلتا ماركت تصرف لغير حاملى بطاقة تموينيه والعمالة غير المنتظمة والموسمية من خلال المكاتب التموينية.