"قالي مش هديلك جنيه".. اعترافات المتهم بقتل زميله في السلام

استمعت نيابة السلام لأقوال عاطل متهم بقتل آخر بدائرة قسم شرطة السلام.

وقال المتهم في اعترتفاته: “قتلته عشان طمع في فلوسي، ورفض يرجعها وان خلافات مادية السبب ويوم الواقعة نشبت بيننا مشاجرة واستشاظ غضبي لأن المجني عليه أنكر أنه أخذ جنيه رغم أنه استلف مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه ثم ماطل في ردها لم أشعر بنفسي وأنا أطعنه بسكين في قلبه فأسقطه قتيلا وتركته غارقا في دمائه”.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وباجراء التحريات تبين مقتل يوسف.أ إثر تلقيه طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



