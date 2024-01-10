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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس شيخ محمود: إريتريا تدعم سيادة الصومال

الرئيس الصومالي ونظيره
الرئيس الصومالي ونظيره الإريتري
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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن إريتريا "تدعم دائما سيادة الصومال"، وأعرب عن امتنانه في مقابلة مع التلفزيون الإريتري.

وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي، خلال زيارته إلى أسمرة التي استغرقت يومين بحث خلالها مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي تطورات القرن الأفريقي وخاصة مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والتي تسمح بحصول أديس أبابا على 20 كم على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح شيخ محمود، أن إريتريا دعمت الصومال والقتال ضد حركة الشباب الإرهابية على نطاق واسع، إلى جانب الدفاع عن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن نظيره الإريتري أفورقي أكد له ذلك خلال لقائهم في أسمرة.

ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال مذكرة التفاهم في الأول من يناير الجاري، وتسبب ذلك الأمر في غضب صومالي كبير على المستويين الرسمي والشعبي، إلى جانب إعلان عدد من الدول دعمها لسيادة الصومال وفي مقدمتهم مصر. 

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