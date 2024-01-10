الزمالك يواجه عثماثون طنطا اليوم وديًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً، اليوم الأربعاء، على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك، أن فريق الإعلاميين الذي كان من المقرر مواجهته اليوم اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال شهر يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم .