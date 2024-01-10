محافظ أسوان يكرم المشاركين بملتقى كيميت الدولى الثانى للفنون التشكيلية

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 53، معرض الفنون التشكيلية، والذى ضم نتاج ملتقى كيميت الدولى الثانى للفنون التشكيلية بإجمالى 38 عمل فنى ، قام بتنفيذها 25 فنان من الفنانين التشكيلين من دول السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا، ومصر، وذلك بحضور الفنان التشكيلى مصطفى غنيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياة.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتكريم الفنانين المشاركين بالملتقى بتوزيع شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وفى كلمته، أشار اللواء أشرف عطية إلى أن إستضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، مركز تلاقى الحضارات والثقافات ومنبع التراث الإنسانى الأصيل لفعاليات هذا الملتقى يعتبر بمثابة إضافة جديدة وهامة لتشجيع الإبداع الفنى فى مجال الفنون التشكيلية بأسوان وذلك من خلال إعطاء فرصة لتبادل الخبرات والمهارات لأبنائنا من الشباب والفتيات، واستثمار المواهب والابتكارات والطاقات الإيجابية لديهم بما يساهم فى خلق جيل جديد من المبدعين والفنانين من أصحاب الرؤى والفكر الإبداعي المستنير.

وأكد حرص المحافظة الدائم والمستمر لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها أسوان فى الفترة الأخيرة حيث أن لنا نماذج مشرفة كثيرة ، ونحن نستعين بهم فى هذه الملحمة من المشروعات المتنوعة لتسخير إبداعاتهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقي لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها عروس المشاتي وذلك تواكبًا مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

هذا وقام أشرف عطية بإهداء درع المحافظة للفنان التشكيلى لمنسق الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياة، فيما تم إهداء مقتنيات من الكتب، وبورترية لمحافظ أسوان.

وجدير بالذكر أن الفنانين الأجانب والعرب والمصريين قاموا على هامش الملتقى بزيارات ميدانية للإستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ومنها معبد فيله ومتحف النوبة والسد العالى ورمز الصداقة، فضلًا عن الحديقة النباتية وجزيرة بربر حيث أبدوا إعجابهم بعظمة الحضارة المصرية، والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل الذى تمتلكه زهرة الجنوب.

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