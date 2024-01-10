بعد قليل.. الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته فى الصف

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، حكمها علي المتهم بقتل شخص لسرقته في منطقة الصف.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، ان المتهم "عمرو. ع. ذ" وجه له تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح نارى "بندقية إلى" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

كانت قد أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، المتهمين بقتل شخص بغرض سرقته، الي محكمة الجنايات.