إعلاميو وصحفيو جنوب سيناء يكرمون المحافظ

استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء وفد الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، حيث قام الوفد بتقديم التهنئه لسيادته بمناسبه حصولة على درجه الدكتوراه في التنميه في مواجهه الارهاب.

وقدم نبيل صديق شيخ الصحفيين والإعلاميين بجنوب سيناء نائبا عن الوفد درع الصحفيين والإعلاميين بجنوب سيناء للمحافظ بجانب تمثال لفرس والذي يمثل رمز سلاح الفرسان الذى تحول فيما بعد الى سلاح المدرعات والذى كان اللواء خالد فودة احد قادته وقد عبر الصحفيين والإعلاميين عن تقديرهم لجهود المحافظ وتمنياتهم له بالنجاح في مسيره التنميه على ارض المحافظه في ظل زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قدم اللواء الدكتور خالد فودة، الشكر للوفد الإعلامي على هذه اللفته الجميلة، مشيدًا بدور الإعلام لإبراز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها كافة ربوع المحافظة.