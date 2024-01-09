محاكمة عصابة سرقة الكابلات في المعادى أمام الجُنح

أحالت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الكهربائية من الشركات، بعد ضبطهم متلبسين بسرقة شركة، إلي محكمة الجنح.

كانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين للسرقة، وأمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.

واعترف المتهمين في التحقيقات بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

كان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط المتهمين وبحوزتهم، ادوات تكسير وقص، وبعض الكابلات، وبمواجهتهم اقرو بسرقتها مت إحدى الشركات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.