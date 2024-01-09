بالفيديو.. استشاري أطفال تكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية «1000 يوم ذهبية»

الثلاثاء 09/يناير/2024 - 02:13 م

كشفت الدكتورة هويدا أبو العلا، استشاري الأطفال وحديثي الولادة ومدير التدريب بالمبادرة الرئاسية "1000 يوم ذهبية"، تفاصيل المبادرة وأهمية الفحوصات الطبية للطفل بعد الولادة مباشرة، قائلة: "إن الوقاية دائما خير من العلاج، حيث إنه لا بد من الكشف والفحص الطبي للطفل منذ أو ساعة بعد الولادة، والذي يقوم بذلك هو طبيب الأطفال".

وقالت "هويدا" في حوارها لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إن الكشف والفحص الطبي على الطفل بعد ولادته مباشرة يساعدنا على اكتشاف وتجنب الكثير من الإعاقات التي من الممكن أن تصيب الطفل، واكتشافها مبكرًا يمكنا من الحد من خطورتها وتجنبها.

وتابعت أن طبيب الأطفال يقوم بعمل فحص شامل للطفل عقب ولادته مباشرة، وذلك بداية من رأسه وحتى قدمه، موضحة أنه يتم فحص رأس الطفل وقياساتها المتناسبة مع حجم الطفل، والتأكد من وجود الفتحة الأمامية للرأس والخلفية أيضًا، وفي حالة اكتشاف أن حجم رأس الطفل مختلفة عن حجم الجسد يكون هناك إشارة بضرورة زيادة الفحص بشكل أوسع، حيث أنه يمكن أن يكون الطفل مصاب بعيوب خلقية تتطلب لفحوصات أعلى.

وأردفت، أنه يتم فحص العين والأذن لمعرفة هل هناك عيوب خلقية أم لا، وفحص أنف الطفل.